Путин поздравил Пашиняна с 50-летием

Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване Пашинян положительно оценил развитие отношений с Россией в 2025 году. Он отметил, что ведет активный диалог с Владимиром Путиным. По его словам, вице-премьеры обеих стран также продолжают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.