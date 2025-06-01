Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клишас заявил о связи киевского терроризма с крушением поезда в Брянской области

После крушения пассажирского поезда в Брянской области председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас призвал к созданию обширной буферной зоны в зоне СВО. Он мотивировал это необходимостью противодействия террористической угрозе, исходящей от киевского режима.

Источник: Life.ru

«Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка», — написал он в своём телеграм-канале.

Сенатор заявил, что, по его мнению, Украина больше не является государством, а представляет собой «террористический анклав». Кроме того, для обеспечения безопасности России необходимо создать обширную буферную зону, а также провести на территории, которую сейчас называют Украиной, полную «денацификацию», «демилитаризацию» и создать новое государство.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате происшествия семь человек погибли, 66 пострадали.