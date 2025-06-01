СМИ заговорили о «четком» сигнале Путина Западу по Украине

«Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в публикации.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле уточнили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.
Он добавил, что Москва «в принципиальном плане» готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.