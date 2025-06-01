СМИ заговорили о «четком» сигнале Путина Западу по Украине

Он добавил, что Москва «в принципиальном плане» готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.