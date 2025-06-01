Американский экономист Джеффри Сакс выступил с заявлением, что Украина может стать устойчиво развивающимся экономическим пространством в случае урегулирования конфликта и достижения мира. Его слова приводит агентство ТАСС.
Как отметил Сакс, украинское государство обладает потенциалом для диверсификации экономики. Он назвал Украину аграрной державой, отметив, что у нее может быть потенциал в горнодобывающей отрасли, то есть в промышленной экономике.
Кроме того, Сакс считает, что без конфликта Киев мог бы развивать туризм, транспортные услуги и финансы.
Напомним, ранее Джеффри Сакс подчеркнул, что Киев продолжит нести потери, если не согласится на мир. Также он заявил, что требования, выдвигаемые Владимиром Зеленским в рамках переговоров по урегулированию конфликта, обернутся для Украины гибелью.