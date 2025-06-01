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Сакс: Украина станет развитой экономикой в случае наступления мира

Американский экономист считает, что Киев мог бы развивать туризм, транспортные услуги и финансы.

Источник: Аргументы и факты

Американский экономист Джеффри Сакс выступил с заявлением, что Украина может стать устойчиво развивающимся экономическим пространством в случае урегулирования конфликта и достижения мира. Его слова приводит агентство ТАСС.

Как отметил Сакс, украинское государство обладает потенциалом для диверсификации экономики. Он назвал Украину аграрной державой, отметив, что у нее может быть потенциал в горнодобывающей отрасли, то есть в промышленной экономике.

Кроме того, Сакс считает, что без конфликта Киев мог бы развивать туризм, транспортные услуги и финансы.

Напомним, ранее Джеффри Сакс подчеркнул, что Киев продолжит нести потери, если не согласится на мир. Также он заявил, что требования, выдвигаемые Владимиром Зеленским в рамках переговоров по урегулированию конфликта, обернутся для Украины гибелью.