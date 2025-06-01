Лукашенко обратился к белорусским детям, ради которых вкладывается много труда

1 июня президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к юным белорусам по случаю Международного дня защиты детей, сообщили в пресс-службе президента.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с большой ответственностью относятся к каждому ребенку:
«Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями».
Президент Беларуси обратил внимание на то, что в стране для детей созданы все условия: качественное образование, социальная поддержка, доступная медицина.
«Уверен, вы продолжите наши начинания — от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью», — говорится в обращении.
Президент пожелал детям, чтобы жизнь белорусских детей была наполнена «радостью, яркими открытиями и заботой любящих взрослых».
Ранее мы рассказали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня: программа мероприятий и стоимость билетов.
Кроме того, попробуйте узнать знаменитых белорусов и белорусок по их детским фотографиям: звездные братья, самый молодой министр, дочь главного дуэта страны, спортсменка № 1 и мальчишки, исполнившие мечту.
Еще узнайте, что Минтруда сказало, что количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%.
Также писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».