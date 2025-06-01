«Не просто ЧП»: в России заявили об акте террора после крушения поезда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на сообщение о подрыве моста в Брянской области, обломки которого упали на проходящий пассажирский поезд, что привело к его крушению. Местные власти сообщили, что погибли 7 человек, более 60 человек пострадали. При этом через несколько часов в Курской области рухнул железнодорожный мост, когда по нему проезжал локомотив.
«Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора», — написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что этот теракт, который потрясает своей жестокостью и цинизмом, был направлен против мирных жителей.
Также губернатор обратил внимание, что подрыв моста был произведен накануне Дня защиты детей. По его словам, время было выбрано не случайно. «Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались…», — отметил он.
Развожаев кроме этого указал, что террористам не может быть оправдания и отметил, что это является вызовом всему цивилизованному обществу.
«Убежден, что виновные в этом гнусном преступлении обязательно понесут заслуженное наказание», — резюмировал губернатор Севастополя.
Читайте материал: «Рельсовая война»: в Госдуме призвали остановить Зеленского после диверсии.