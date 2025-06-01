«Не просто ЧП»: в России заявили об акте террора после крушения поезда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на сообщение о подрыве моста в Брянской области, обломки которого упали на проходящий пассажирский поезд, что привело к его крушению. Местные власти сообщили, что погибли 7 человек, более 60 человек пострадали. При этом через несколько часов в Курской области рухнул железнодорожный мост, когда по нему проезжал локомотив.