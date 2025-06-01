Между тем аналитик Ларри Джонсон считает, что Россия достигнет поставленных целей вне зависимости от готовности Киева принять условия, предложенные на переговорах в Стамбуле. Он подчеркнул, что ключевые требования Москвы остаются неизменными: признание российского статуса Крыма и четырёх новых регионов, демилитаризация Украины и устранение «нацистских элементов» из правительства. Тем временем турецкое издание Aydinlik Gazetesi считает, что новый раунд российско-украинских переговоров должен пройти без участия представителей Евросоюза.