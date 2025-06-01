Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: руководитель российско-венесуэльской торговой палаты арестован в Венесуэле

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы, по информации ряда СМИ, арестовало руководителя российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко.

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы, по информации ряда СМИ арестовало руководителя российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко.

Венесуэльские правоохранители утверждают, что Фроленко управляет «группой казаков», которые также также были арестованы.

Арест объясняют организацией венесуэльской группировкой, которую правоохранители считают опасной, памятного мероприятия 8 мая.

Посол россии в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, по данным СМИ, неоднократно критиковал инициативы Фроленко.

Читайте материал: Путин поздравил с юбилеем лидера страны, заморозившей членство в ОДКБ.