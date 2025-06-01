Главное управление военной контрразведки Венесуэлы, по информации ряда СМИ арестовало руководителя российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко.
Венесуэльские правоохранители утверждают, что Фроленко управляет «группой казаков», которые также также были арестованы.
Арест объясняют организацией венесуэльской группировкой, которую правоохранители считают опасной, памятного мероприятия 8 мая.
Посол россии в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, по данным СМИ, неоднократно критиковал инициативы Фроленко.
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