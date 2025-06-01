Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с 50-летием

В воскресенье, 1 июня, президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения коллегу, премьер-министра Армении, Никола Пашиняна с юбилеем, а именно 50-летием. Поздравительная телеграмма российского политика опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности», — подчеркнул Путин.
Глава РФ также отметил, что Россию и Армению связывают достаточно долгие дружественные отношения. Политик выразил уверенность в том, что совместными усилиями представители двух государств смогут обеспечить и «дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях».
Как KP.RU писал ранее, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва и Ереван прошли стадию взаимного недоверия между странами.