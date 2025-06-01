Трамп отклонил предложенную Маском кандидатуру главы НАСА

Белый дом отказался рассматривать кандидатуру Джареда Айзекмана на пост администратора НАСА, резко сняв с кадрового рассмотрения близкого союзника Илона Маска на пост главы космического агентства.
Дональд Трамп сказал, что вскоре объявит о новом кандидате. «После тщательного изучения предыдущих кандидатур я настоящим отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы НАСА», — написал президент США в Интернете. «Я скоро объявлю нового кандидата, который будет соответствовать миссии и выведет Америку на первое место в космосе».
Как пишет The Guardian, Джаред Айзекман, частный астронавт-миллиардер, которого Маск выбрал на пост руководителя НАСА, на следующей неделе должен был пройти голосование в Сенате США по утверждению его кандидатуры, которое сильно затянулось. Его снятие с рассмотрения застало многих представителей космической отрасли врасплох.
Трамп и Белый дом не объяснили, что привело к такому решению.
Айзекман, о чьем отстранении ранее сообщало издание Semafor, сказал, что он «невероятно благодарен» Трампу «и всем тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого путешествия».
«Я стал гораздо глубже понимать сложности управления и тот вес, который имеют наши политические лидеры», — написал он. «Это может быть не всегда очевидно из-за дискуссий и турбулентности, но есть много компетентных, преданных своему делу людей, которые любят эту страну и глубоко заботятся о своей миссии».
Отказ от кандидатуры Айзекмана, подчеркивает The Guardian, произошел всего через несколько дней после официального ухода Маска из Белого дома, где роль генерального директора SpaceX в качестве «специального государственного служащего», возглавляющего так называемый департамент эффективности правительства (Doge), создала турбулентность в администрации и разочаровала некоторых помощников Трампа.
Маск, по словам человека, знакомого с его реакцией, был разочарован ситуацией с Айзекманом. «Редко можно встретить кого-то настолько компетентного и добросердечного», — написал Маск об Айзекмане в соцсети, реагируя на новость о решении Белого дома.
Пока неясно, к кому администрация может обратиться, чтобы заменить Айзекмана, отмечает The Guardian.
По словам трех человек, знакомых с ходом обсуждения, одно из упоминаемых имен — генерал-лейтенант ВВС США в отставке Стивен Кваст, один из первых сторонников создания космических сил США и сторонник Трампа.
Айзекман, бывший генеральный директор компании по обработке платежей Shift4, пользовался широкой поддержкой космической отрасли, но вызвал обеспокоенность законодателей из-за его связей с Маском и SpaceX, где он потратил сотни миллионов долларов в качестве первого частного заказчика космических полетов.
Бывший кандидат жертвовал деньги демократам на предыдущих выборах. На слушаниях по его утверждению в должности в апреле он пытался сбалансировать существующую стратегию НАСА по исследованию космического пространства, ориентированного на Луну, с требованием переключить внимание агентства на Марс, заявив, что США могут планировать поездки в оба пункта назначения.
Как потенциальный руководитель 18 000 сотрудников НАСА, Айзекман столкнулся с непростой задачей реализовать это решение о приоритетности Марса, учитывая, что американское космическое ведомство потратило годы и миллиарды долларов на то, чтобы вернуть своих астронавтов на Луну.
В пятницу космическое агентство опубликовало новые подробности бюджетного плана администрации Трампа на 2026 год, в котором предлагалось свернуть десятки программ космической науки и уволить тысячи сотрудников — спорный шаг, который защитники космоса и законодатели назвали разрушительным для агентства.
Республиканец от штата Монтана Тим Шихи, член Сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, написал, что президент Трамп «решительно выбрал Айзекмана для руководства НАСА».
«Я был горд представить Джареда на слушаниях и решительно выступаю против попыток сорвать его выдвижение», — сказал Шихи.
Некоторые ученые сочли, что смена кандидата еще больше дестабилизирует ситуацию в НАСА, поскольку оно сталкивается с резким сокращением бюджета без утвержденного лидера, способного справиться с политическими неурядицами между Конгрессом, Белым домом и сотрудниками космического агентства.
«Таким образом, отсутствие Айзекмана на посту главы НАСА — плохая новость для агентства», — написал астроном из Гарвард-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл.
«Возможно, это хорошо для самого Джареда, поскольку быть главой НАСА сейчас — это что-то вроде сценария Кобаяси Мару», — добавил Макдауэлл, имея в виду упражнение в культовой научно-фантастической франшизе «Звездный путь», где курсанты оказываются в безнадежном сценарии.