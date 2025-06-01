Трамп отклонил предложенную Маском кандидатуру главы НАСА

«Я стал гораздо глубже понимать сложности управления и тот вес, который имеют наши политические лидеры», — написал он. «Это может быть не всегда очевидно из-за дискуссий и турбулентности, но есть много компетентных, преданных своему делу людей, которые любят эту страну и глубоко заботятся о своей миссии».