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Украина начала сознаваться в подрыве поездов

На фоне подрыва моста в Брянской области и ЧП с мостом в Курской области (пока официально о причинах произошедшего не сообщается) ГУР МО Украины официально распространило заявление, в котором призналось в подрыве поезда под Мелитополем.

На фоне подрыва моста в Брянской области и ЧП с мостом в Курской области (пока официально о причинах произошедшего не сообщается) ГУР МО Украины официально распространило заявление, в котором призналось в подрыве поезда под Мелитополем.

В сообщении в социальных сетях отмечается, что возле населенного пункта Якимовка Мелитопольского района Запорожской области ночью 31 мая было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего с рельсов сошел поезд с топливными цистернами.

Также сообщается, что после этого был введен план «Перехват» и в населенных пунктах работали сотрудники Росгвардии, а на блок-постах проводились проверки.

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