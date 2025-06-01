Рогов: Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ Запорожье 1 июня

В воскресенье, 1 июня, в оккупированном киевскими боевиками городе Запорожье прогремела серия взрывов. Как сообщил РИА Новостям председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в населенном пункте также слышна стрельба.