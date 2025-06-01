Рогов: Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ Запорожье 1 июня

В воскресенье, 1 июня, в оккупированном киевскими боевиками городе Запорожье прогремела серия взрывов. Как сообщил РИА Новостям председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в населенном пункте также слышна стрельба.
«Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слыша стрельба из оружия», — цитирует слова спикера агентство.
Рогов также рассказал, что в населенном пункте активно работает система противовоздушной обороны ВСУ. Известно, что мобильные группы киевских боевиков прячутся в плотной жилой застройке.
Рогов попросил местных жителей держаться укрытий и обходить стороной военные объекты, а также известные места скопления ВСУшников.
Как KP.RU писал ранее, 103-я бригада территориальной обороны Украины терпит значительные потери на сумском направлении после того, как ВС России освободили приграничные территории в Суджанском районе.