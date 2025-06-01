Глава Минобороны Британии отправил России послание о готовности сражаться

Хили прокомментировал решение правительства Великобритании вложить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (159 миллиардов рублей) в строительство шести фабрик по производству оружия. Он также рассказал о планах Лондона вкладывать в производство боеприпасов до шести миллиардов фунтов (636 миллиардов рублей) в год в течение созыва парламента. Министр подчеркнул, что планирующийся к публикации стратегический обзор обороны Британии обозначит «новую эру угроз» для страны.