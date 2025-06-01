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Глава Минобороны Британии отправил России послание о готовности сражаться

Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик и готова сражаться с Россией в будущем. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, передает BBC.

Источник: AP 2024

«Это также послание Москве. Это Британия стоит за тем, чтобы сделать наши Вооруженные силы сильнее, (…) и это часть нашей готовности сражаться, если потребуется», — высказался глава британского Минобороны.

Хили прокомментировал решение правительства Великобритании вложить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (159 миллиардов рублей) в строительство шести фабрик по производству оружия. Он также рассказал о планах Лондона вкладывать в производство боеприпасов до шести миллиардов фунтов (636 миллиардов рублей) в год в течение созыва парламента. Министр подчеркнул, что планирующийся к публикации стратегический обзор обороны Британии обозначит «новую эру угроз» для страны.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог согласился со словами президента России Владимира Путина о прокси-войне НАТО с Москвой. Таким образом он прокомментировал информацию о потенциальных поставках Украине дальнобойный ракет Taurus.