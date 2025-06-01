Спецпосланник Трампа Кит Келлог признал, что конфликт на Украине превратился в своего рода прокси-войну. Он отметил, что мнение президента РФ Владимира Путина об агрессии НАТО против России в целом является верным. Ранее об этом рассуждал и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о ведении прокси-войны и в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС начал прокси-войну на Украине против РФ и проиграл ее. Москва же неоднократно заявляла, что страны Евросоюза и НАТО вооружают Киев, что делает их участниками конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».