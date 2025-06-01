Nikkei узнала, что G7 может не принять итоговое заявление из-за Трампа

Участники саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет
Сейчас, по его данным, страны G7 не обсуждают проект единого документа. Вместо этого могут быть приняты семь отдельных, говорят источники.
Эти документы будут посвящены сотрудничеству, в частности, в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, инфраструктуры, и проблем миграции. Вопросы мировой торговли или отношений с Россией, по которым у Трампа и руководства других стран G7 есть разногласия, напротив, затронуты не будут, пишет издание.
Члены G7 в рамках саммитов 2018 и 2019 годов, когда шел первый президентский срок Трампа, также сталкивались с трудностями при попытках принять совместные заявления, отмечает газета.
В «Большую семерку» помимо США входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.
На февральской встрече лидеров стран G7, посвященной третьей годовщине начала российской военной операции также не было согласовано заявление по Украине из-за позиции США. Как писал Bloomberg, Соединенные Штаты выступили против включения в документ осуждающей Россию формулировки, которая перекликается с предыдущими заявлениями «Большой семерки».
Через два месяца издание сообщило, что администрация Трампа уведомила союзников по объединению об отказе подписать совместное заявление с осуждением российского удара по Сумам. Вашингтон объяснил решение тем, что «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила союзникам, что без поддержки США выступить с таким заявлением невозможно, добавили собеседники агентства.
В конце мая страны G7 пригрозили введением дополнительных санкций против России, если усилия по достижению прекращения огня не увенчаются успехом. Трамп говорил, что шанс на урегулирование сохраняется, и потому его администрация не прибегает к новым санкциям против Москвы. Российская сторона считает ограничения незаконными и требует их отмены.
Кроме того, администрация США при Трампе начала торговую войну путем введения пошлин против отдельных территорий и государств. Разногласия на этой почве возникли и с Евросоюзом. Вашингтон и ЕС ведут переговоры по вопросу «взаимных» тарифов.