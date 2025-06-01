Nikkei узнала, что G7 может не принять итоговое заявление из-за Трампа

Через два месяца издание сообщило, что администрация Трампа уведомила союзников по объединению об отказе подписать совместное заявление с осуждением российского удара по Сумам. Вашингтон объяснил решение тем, что «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила союзникам, что без поддержки США выступить с таким заявлением невозможно, добавили собеседники агентства.