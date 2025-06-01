«Кишиневский Зеленский». На Западе возмутились из-за поведения Санду

По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила Стояногло, который получил 51 процент голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.