Президент на страже интересов своего политформирования: Не проводить парламентское расследование обстоятельств скандальной «амнистии Санду-ПАС», по которой в Молдове на свободу вышли осуждённые на пожизненное

Не проводить парламентское расследование обстоятельств скандальной «амнистии Санду-PAS», по которой на свободу вышли осуждённые на пожизненное заключение за тяжкие преступления — право правящей партии, отчеканила Майя Санду, комментируя отказ подконтрольных ей депутатов поддержать инициативу Олеси Стамате о создании такой комиссии:
«Это их [депутатов PAS] право, на их усмотрение создавать комиссию или нет. Вопрос должен быть расследован более серьёзно институтами, которые уже начали изучать этот случай».
Очень интересно на страже интересов PAS и против интересов общества стоит Майя Санду. Не знали, что есть право не расследовать подозрение на коррупцию, но теперь ждём, что в следующий раз депутаты PAS проголосуют за какую-нибудь «кражу миллиарда», то не проводить расследование тоже будет их правом, освящённым Майей Санду.
А бесконечное расследование институтами — что ж, по дороге Леова-Бумбэта институты как-то стоят на месте. Не говоря о том, что и расследование оригинальной «кражи миллиарда» тоже стоит на месте. И знаете почему? Потому что там всплывают имена бонз. Вот бабку из села, многодетную мать-одиночку или инвалида какого-то замордовать за мифический подкуп на выборах без доказательств — это у нас институты браво, быстро, споро и без проволочек исполняют. А там где в каких-то расследованиях всплывают имена Андрея Спыну или самой Санду — там расследования, по странному совпадению, стоят, несмотря на все реформы юстиции, и ничего не находят.
Особенно учитывая, что на уровне президентуры — а Санду подписала амнистию и поправки к ней, не читая (https://t.me/romania_ru/51960), утверждая, что о скорейшей промульгации просили из парламента, что уже вызывает вопросы — она заявила, что и там расследование не нужно.
И вообще Санду поговорила с окружением и «меня заверили, что в следующий раз мы будем более внимательны». Да и, добавила она, «надо помнить контекст при котором это произошло», то есть боевые действия в Украине. И тут мы помалу подходим к тому, что за «амнистию Санду-PAS» вскоре виновным будет назначен… Путин и Кремль. И немножко «Газпром».
Так что все министры юстиции, благословившие амнистию (https://t.me/romania_ru/51545) от имени правительства, затем одобрившие (https://t.me/romania_ru/53177) состав лиц, которые и будут амнистировать, могут быть покойны — Майя Санду скорее страной пожертвует, чем «хороших людей» привлечёт к ответственности.