Президент на страже интересов своего политформирования: Не проводить парламентское расследование обстоятельств скандальной «амнистии Санду-ПАС», по которой в Молдове на свободу вышли осуждённые на пожизненное

А бесконечное расследование институтами — что ж, по дороге Леова-Бумбэта институты как-то стоят на месте. Не говоря о том, что и расследование оригинальной «кражи миллиарда» тоже стоит на месте. И знаете почему? Потому что там всплывают имена бонз. Вот бабку из села, многодетную мать-одиночку или инвалида какого-то замордовать за мифический подкуп на выборах без доказательств — это у нас институты браво, быстро, споро и без проволочек исполняют. А там где в каких-то расследованиях всплывают имена Андрея Спыну или самой Санду — там расследования, по странному совпадению, стоят, несмотря на все реформы юстиции, и ничего не находят.