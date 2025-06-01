Ушаков: не факт, что Путин и Трамп встретятся в 2025 году

Он подчеркнул, что телефонные переговоры между президентами приносят определенные результаты и полезны для поддержания диалога. За последнее время Путин и Трамп провели три телефонных разговора — 12 февраля, 18 марта и 19 мая, последний из которых длился более двух часов и был очень содержательным, отметил помощник российского лидера. По его словам, в ходе таких бесед достигаются отдельные договоренности, которые затем реализуются.