Песков: Кремль внимательно отслеживает любые заявления Трампа

«Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — сказал он, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за высказываниями президента США Дональда Трампа и как на них реагируют.