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Песков: Кремль внимательно отслеживает любые заявления Трампа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кремль внимательно отслеживает любые заявления президента США Дональда Трампа и реагирует на них спокойно. Москва прежде всего соблюдает свои национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: Reuters

«Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — сказал он, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за высказываниями президента США Дональда Трампа и как на них реагируют.