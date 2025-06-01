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Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия заинтересована продолжать «ремонт» отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Представитель Кремля прокомментировал журналисту «России 1» Павлу Зарубину недавние высказывания президента США Дональда Трамп, в которых тот призвал Москву «не играть с огнем». Песков отметил, что в РФ внимательно следят за словами американского лидера, но реагировать на эту риторику следует спокойно.

«Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы… И в этих интересах — продолжать “ремонт” наших двусторонних российско-американских отношений», — подчеркнул Песков.