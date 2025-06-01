Россия хочет продолжать ремонт отношений с США, заявили в Кремле

Представитель Кремля прокомментировал журналисту «России 1» Павлу Зарубину недавние высказывания президента США Дональда Трамп, в которых тот призвал Москву «не играть с огнем». Песков отметил, что в РФ внимательно следят за словами американского лидера, но реагировать на эту риторику следует спокойно.