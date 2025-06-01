Глава Самары поздравил местных жителей с Днем защиты детей

«Поздравляю всех детей и взрослых Самары с их личным, персональным праздником! Желаю успехов в любых начинаниях — в спорте, творчестве, учебе. Подросткам — верных друзей, новых открытий и правильных решений! А малышам — любимых игрушек и ярких открытий!» — отметил глава города.