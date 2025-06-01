Глава Самары поздравил местных жителей с Днем защиты детей

Глава Самары Иван Носков поздравил местных жителей с Днем защиты детей. Поздравление мэр опубликовал в своих социальных сетях 1 июня 2025 года.
«Поздравляю всех детей и взрослых Самары с их личным, персональным праздником! Желаю успехов в любых начинаниях — в спорте, творчестве, учебе. Подросткам — верных друзей, новых открытий и правильных решений! А малышам — любимых игрушек и ярких открытий!» — отметил глава города.
Напомним, горожанам представили праздничную программу. Мероприятия проходят в Струковском саду. Горожане смогут насладиться выступлениями и стать участниками интерактивных площадок.