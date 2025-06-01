Глава минобороны Британии Хили отправил сигнал Москве о готовности сражаться

Глава минобороны Великобритании Джон Хили, комментируя решение правительства страны выделить на строительства фабрик по производству оружия 1,5 млрд фунтов стерлингов, назвал это «сигналом Москве». Министр заявил, что Британия в будущем будет готова сражаться с Россией. При этом с 2023 года британские журналисты, военные и парламентарии говорят, что армия королевства находится в плачевном состоянии: техника устаревает, военные предприятия показывают низкий уровень поставок, а набор в армию с каждым годом только сокращается. Подробности — в материале «Газеты.Ru».