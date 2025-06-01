Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация России вылетела в Стамбул, где 2 июня запланированы переговоры с Украиной, сообщил источник «РИА Новости». Также об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло. Затем это подтвердил и источник ТАСС.
В то же время украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев примет участие в этой встрече. Он уточнил, что делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров — как и на предыдущей встрече 16 мая.
По данным турецкого телеканала TRT, переговоры могут пройти в новом месте — в прошлый раз это был дворец Долмабахче, теперь же рассматривается дворец Чираган.
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