Денис Паслер анонсировал программу поддержки материнства и детства

«Я уверен, что вместе мы можем и должны сделать всё, чтобы Свердловская область считалась территорией счастливого детства. Ровно для этого мы сегодня формируем программу поддержки материнства и детства — новую программу для развития национального проекта “Семья”. Она будет учитывать реализацию человека на протяжении всей жизни: от момента рождения до момента, когда эти выросшие дети сами начинают думать о создании семьи. Это важная и совместная задача, которую мы вместе с родителями, бабушками и дедушками, и, конечно, властями выполним», — заявил Денис Паслер.