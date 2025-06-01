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На пост ректора Воронежского медуниверситета претендуют 6 человек

Стал известен список кандидатов на эту должность.

В Воронежском медицинском университете имени Бурденко продолжается выборный процесс на должность ректора. 29 мая ученый совет утвердил претендентов на этот пост (выдвижение кандидатур проходило с 18 апреля по 19 мая). В список вошли шесть человек: первый проректор, заведующий кафедрой патологической физиологии Владимир Болотских, проректор по научно-инновационной деятельности, заведующий кафедрой факультетской терапии Андрей Будневский, проректор по воспитательной работе и молодежной политике, заведующий кафедрой пропедевтической стоматологии Алексей Морозов, главврач Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, завкафедрой онкологии Иван Мошуров, завкафедрой гигиены, помощник ректора по взаимодействию с академическими и научными организациями Валерий Попов, завкафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии института дополнительного профессионального образования Алексей Чернов.

Выборы пройдут после аттестации кандидатов аттестационной комиссией Минздрава РФ, утвердят ректора на вузовской конференции.

Полномочия нынешнего ректора вуза Игоря Есауленко истекают 1 сентября, он руководит вузом с 2000 года.