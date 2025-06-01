ТАСС: переговоры России и Украины должны начаться 2 июня в 13:00

Представители РФ приедут с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, говорила представитель МИДа России Мария Захарова. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские переговорщики будут добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий. Также стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины.