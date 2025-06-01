Захарова заявила о злорадстве Киева после крушений в Курской и Брянской областях

«Пока, конечно, у нас нет данных от Следственного комитета, но можем уже сейчас предполагать, что в произошедшем есть след Киева. Произошедшее — это террористический акт, попытка шантажа и воздействия на Москву в канун переговоров в Стамбуле. Однако эта попытка не будет успешной», — сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.