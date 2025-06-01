Захарова осудила реакцию Киева на ЧП в Курской и Брянской областях

«Все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО», — подчеркнула она.
По словам дипломата, в Международный день защиты детей, когда люди проявляют сочувствие и пытаются помочь, Россия в очередной раз видит пример расчеловечивания тех, кого «неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого».
Автомобильный мост на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области рухнул вечером 31 мая. Обломки упали на пассажирский поезд сообщением Климов — Москва, в котором были 388 пассажиров. Согласно последним данным, погибли семь человек, более 70 пострадали. В Брянской области объявили трехдневный траур. СК возбудил уголовное дело.
Губернатор Александр Богомаз рассказал, что рухнувшее сооружение восстановлению не подлежит.
Мост ночью также обрушился в Железногорском районе Курской области. В результате ЧП поезд частично упал на трассу с железнодорожного моста. Пострадали машинист и двое его помощников. Возбуждено еще одно уголовное дело.