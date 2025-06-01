Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова осудила реакцию Киева на ЧП в Курской и Брянской областях

«Злорадство» Киева после обрушения мостов в Курской и Брянской областях стало очередным примером расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО», — подчеркнула она.

По словам дипломата, в Международный день защиты детей, когда люди проявляют сочувствие и пытаются помочь, Россия в очередной раз видит пример расчеловечивания тех, кого «неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого».

Автомобильный мост на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области рухнул вечером 31 мая. Обломки упали на пассажирский поезд сообщением Климов — Москва, в котором были 388 пассажиров. Согласно последним данным, погибли семь человек, более 70 пострадали. В Брянской области объявили трехдневный траур. СК возбудил уголовное дело.

Губернатор Александр Богомаз рассказал, что рухнувшее сооружение восстановлению не подлежит.

Мост ночью также обрушился в Железногорском районе Курской области. В результате ЧП поезд частично упал на трассу с железнодорожного моста. Пострадали машинист и двое его помощников. Возбуждено еще одно уголовное дело.