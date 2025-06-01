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Глава Самарской области рассказал о проделанной работе

Губернатор Самарской области озвучил результаты проделанной работы за неделю.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о проделанной работе в конце недели. Результатами он поделился в своих социальных сетях.

— На этой неделе открыли новое подразделение медицины катастроф в Тольятти. Кроме того, в этом году планируют открыть трассовый медпункт на 16-м км «Обход Тольятти». Вторым важным изменением стало завершение обновления трамвайного парка. В областную столицу прибыли еще два новых трамвая модели «Львенок». В следующем году планируют приобрести еще 31 трамвай, — отметил губернатор.

Строительство станции метро «Театральная» продолжается. Уже запущен щит для проходки правого перегонного тоннеля. Кроме того, стартовал капитальный ремонт дороги «Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка».