Глава Самарской области рассказал о проделанной работе

— На этой неделе открыли новое подразделение медицины катастроф в Тольятти. Кроме того, в этом году планируют открыть трассовый медпункт на 16-м км «Обход Тольятти». Вторым важным изменением стало завершение обновления трамвайного парка. В областную столицу прибыли еще два новых трамвая модели «Львенок». В следующем году планируют приобрести еще 31 трамвай, — отметил губернатор.