«Пять миллионов леев из госбюджета выделены на финансирование избирательной кампании ПДС. Это не слухи, не домыслы — это данные открытых реестров. Деньги, которые аккумулируются из налогов, сборов, штрафов, акцизов. Из того, что платит каждый» — Insider Moldova.
«На этом фоне президент Санду заявляет: “Граждане должны знать, что Молдова может”. Но когда журналисты спрашивают, как именно ПДС тратит государственные средства — она отвечает: “Я не знаю”. И это не оговорка. Это политический стиль — заявлять на публику одно, и уклоняться от конкретного, если вопрос становится неудобным», — пишет канал @insider_md.
«Эти 5 миллионов становятся символом. Символом того, как власть говорит о прозрачности, но живёт в непрозрачности. Как говорит о честности, но теряет память, когда честность требует конкретики. Слова о “справедливом государстве” звучат громко. Но что такое справедливость, если правящая партия — с которой президент органически связана — тратит деньги налогоплательщика на собственное продвижение и при этом не предоставляет отчётов?
Когда публичный ресурс превращается в предвыборный актив — речь идёт уже не об ошибке, а о принципе. О праве делать, не объясняя. О привычке к безответственности, прикрытой лозунгами. О системе, в которой честность — декорация, а реальность прячется за заявлениями «я не знаю», сообщает rusputnikmd_2.