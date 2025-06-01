Народ Молдовы заплатит 5 млн леев за начавшуюся предвыборную кампанию ПАС: Санду заявила, что не в курсе, на что ее партия тратит государственные средства

«Эти 5 миллионов становятся символом. Символом того, как власть говорит о прозрачности, но живёт в непрозрачности. Как говорит о честности, но теряет память, когда честность требует конкретики. Слова о “справедливом государстве” звучат громко. Но что такое справедливость, если правящая партия — с которой президент органически связана — тратит деньги налогоплательщика на собственное продвижение и при этом не предоставляет отчётов?