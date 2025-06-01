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Конгресс выяснил, кто в Белом доме использовал автоперо при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Личности четырех сотрудников Белого дома, которые при помощи автопера подписывали документы от имени экс-главы США Джо Байдена, были установлены. Об этом сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер.

Источник: Reuters

«Мы установили личности четырех сотрудников [Белого дома], которые, по нашим данным, брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Джо Байдена волшебным образом появлялась на бумагах. Мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Конгрессмен рассчитывает, что ответственные за автоперо разъяснят, как именно был выстроен процесс автоматического подписания «важнейших документов, включая помилования и исполнительные указы».

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что приказы Байдена о помиловании и смягчении приговора примерно 2,5 тыс. лиц не имеют юридической силы, так как были подписаны автоматическим устройством, а сам Байден не знал о них. Трамп также обвинил чиновников администрации своего предшественника в государственной измене из-за подписанных автопером в годы его правления документов, позволивших большому числу мигрантов въехать в страну.