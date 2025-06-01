Конгресс выяснил, кто в Белом доме использовал автоперо при Байдене

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что приказы Байдена о помиловании и смягчении приговора примерно 2,5 тыс. лиц не имеют юридической силы, так как были подписаны автоматическим устройством, а сам Байден не знал о них. Трамп также обвинил чиновников администрации своего предшественника в государственной измене из-за подписанных автопером в годы его правления документов, позволивших большому числу мигрантов въехать в страну.