Украина не предупредила Вашингтон об атаке на российские аэродромы

О том, что Киев предупреждал Вашингтон об атаке, изначально писал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Однако позже портал изменил публикацию и, как и CBS, сообщил, что Украина о своих планах не уведомляла. Перепечатки старой версии статьи остались в других СМИ, например в «Украинской правде».