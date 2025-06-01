Украина не предупредила Вашингтон об атаке на российские аэродромы

Белый дом не был осведомлен о том, что Украина будет атаковать российские военные аэродромы, сообщили источники CBS News.
Власти США отказались комментировать нападение.
О том, что Киев предупреждал Вашингтон об атаке, изначально писал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Однако позже портал изменил публикацию и, как и CBS, сообщил, что Украина о своих планах не уведомляла. Перепечатки старой версии статьи остались в других СМИ, например в «Украинской правде».
Минобороны России сообщило, что 1 июня Украина совершила террористическую атаку с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате атак загорелось несколько единиц авиатехники. Жертв среди военных и гражданских нет.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что целью атаки была военная часть в поселке Средний Усольского района. Дроны были запущены из фуры, Кобзев публиковал кадры горящего грузовика. Минобороны указывало, что беспилотники запускали «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после сообщения об атаке дронов заявил, что направляется в Оленегорск.
Глава Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе не допустили удара по авиабазе Украинка. На трассе Чита — Хабаровск вблизи поселка Серышево (находится неподалеку от села Украинка) загорелся грузовой автомобиль. Водитель пострадал.
В Рязанской области при падении осколка дрона была повреждена крыша жилого дома. Власти Ивановской области не сообщали ничего об атаке.