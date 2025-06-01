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Контейнеры с дронами для атаки по аэродромам могли собрать в Челябинске

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские OSINT-специалисты, занимающиеся сбором и анализом информации из открытых источников, предполагают, что контейнеры с дронами для атаки по военным аэродромам, могли собрать на складе в Челябинске.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские OSINT-специалисты, занимающиеся сбором и анализом информации из открытых источников, предполагают, что контейнеры с дронами для атаки по военным аэродромам, могли собрать на складе в Челябинске.

Исследователи проанализировали фотографию с собранными в контейнеры украинскими дронами, которую опубликовали СМИ Незалежной, и обнаружили, что помещение похоже на склад, который сдавался в аренду в Челябинске на Свердловском тракте за 350 тыс рублей в месяц.

Сообщается, что на украинской фотографии и фотографии склада в Челябинске совпадают формы окон, занавеска дверей, кран-балка, несущие конструкции.

Также OSINT-специалисты предполагают, что дроны на территорию РФ могли ввезти через Казахстан, с которым граничит Челябинская область.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что СБУ сначала ввезла в Россию дроны, а затем деревянные контейнеры, в которые дроны были спрятаны и загружены в фуры. Грузовики направились в назначенные точки в непосредственной близости от аэродромов и там контейнеры дистанционно были раскрыты и дроны вылетели.

Министерство обороны России официально сообщило, что в Амурской, Ивановской, Рязанской областях все атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях зафиксировано возгорание техники.

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