Контейнеры с дронами для атаки по аэродромам могли собрать в Челябинске

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что СБУ сначала ввезла в Россию дроны, а затем деревянные контейнеры, в которые дроны были спрятаны и загружены в фуры. Грузовики направились в назначенные точки в непосредственной близости от аэродромов и там контейнеры дистанционно были раскрыты и дроны вылетели.