Марксизм — философия смерти

Но тут важна еще одна правда, которую скрывают от себя интеллектуалы современной России, сожалеющие об утрате якобы стимулирующей роли коммунистической идеи. Правда состоит в том, что коммунистическая идеология как советская партийная система жила только потому, что в скрытой форме сохранялось наследство капитализма, частной собственности. То, что Дэн Сяопин сделал явным, просто показало, что коммунистическая система может жить, только используя достоинства современного капитализма. Сталин, а затем другие руководители СССР делали то же самое, только в скрытой форме. Не было бы никакого СССР и никакого коммунизма, если бы Сталин после голода 1932−1933 годов не решил отдать крестьянам несколько процентов земли, чтобы те на этой земле работали на себя и производили продовольствие для сохранения жизни в самом СССР. О никчемности коммунизма говорит тот факт, что СССР, обладая половиной пахотной земли всего человечества, не мог произвести зерна, достаточного, чтобы советских людей накормить хлебом. Как известно, в эпоху от Хрущева до Горбачева только закупка зерна в Канаде позволяла нам избежать дефицита самого главного — хлеба. А несчастная Северная Корея, которой гордятся наши поклонники идеи коммунизма, спасается от голода только благодаря помощи Китая, который давно уже живет в капиталистической экономике. Стоило нам отказаться от колхозного строя, и современная Россия, которая потеряла значительную часть своего чернозема, тем не менее по экспорту зерна вырвалась на 2−3-е место в мире.