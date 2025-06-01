Стало известно, кто подписывал документы вместо Байдена

По его словам, личности сотрудников уже установлены — они самостоятельно направляли бумаги на автоматическую подпись. Теперь в Конгрессе США намерены выяснить, кто дал им такие полномочия и на каком основании применялась технология без личного участия Байдена. Также ожидаются показания тех, кто отвечал за хранение и использование автопера.