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Стало известно, кто подписывал документы вместо Байдена

В Белом доме четыре сотрудника использовали автоперо, чтобы подделывать подписи экс-президента США Джо Байдена на важных документах. Об этом заявил в интервью Fox "News глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

«Подпись Байдена волшебным образом появлялась на бумагах», — сказал Комер.

По его словам, личности сотрудников уже установлены — они самостоятельно направляли бумаги на автоматическую подпись. Теперь в Конгрессе США намерены выяснить, кто дал им такие полномочия и на каком основании применялась технология без личного участия Байдена. Также ожидаются показания тех, кто отвечал за хранение и использование автопера.

Ранее лидер США Дональд Трамп усомнился в том, что Байден действительно управлял страной в годы своего президентства. Выступая на митинге в Мичигане, он заявил, что до сих пор неясно, кто именно принимал ключевые решения в Белом доме.