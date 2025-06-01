Стало известно, кто подписывал документы вместо Байдена

«Подпись Байдена волшебным образом появлялась на бумагах», — сказал Комер.
По его словам, личности сотрудников уже установлены — они самостоятельно направляли бумаги на автоматическую подпись. Теперь в Конгрессе США намерены выяснить, кто дал им такие полномочия и на каком основании применялась технология без личного участия Байдена. Также ожидаются показания тех, кто отвечал за хранение и использование автопера.
Ранее лидер США Дональд Трамп усомнился в том, что Байден действительно управлял страной в годы своего президентства. Выступая на митинге в Мичигане, он заявил, что до сих пор неясно, кто именно принимал ключевые решения в Белом доме.