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Марочко: вслед за Драпатым побегут остальные генералы ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый объявил о решении уйти в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Вслед за командующим Сухопутными войсками Украины Михаилом Драпатым из украинской армии побегут и другие генералы, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Драпатый просчитал то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения, увидел, что уже есть предпосылки к обрушению линии обороны украинских войск. До этого он командовал группировкой “Хортица”, то есть это самый такой активный участок и, естественно, он очень осведомлен о всем происходящем. Его отставка — это такой звоночек к тому, что скоро побегут, как крысы, и другие офицеры», — объяснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый объявил о принятом решении уйти в отставку.