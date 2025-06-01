Марочко: вслед за Драпатым побегут остальные генералы ВСУ

«Драпатый просчитал то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения, увидел, что уже есть предпосылки к обрушению линии обороны украинских войск. До этого он командовал группировкой “Хортица”, то есть это самый такой активный участок и, естественно, он очень осведомлен о всем происходящем. Его отставка — это такой звоночек к тому, что скоро побегут, как крысы, и другие офицеры», — объяснил военный эксперт.