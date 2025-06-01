В США установили личности людей, подписывавших документы от имени Байдена

Палата представителей конгресса США установила личности четырех человек, которые подписывали документы от имени экс-главы страны Джо Байдена в период его нахождения у власти. Об этом сообщил глава комитета по надзору Джеймс Комер в интервью телеканалу Fox News.
«Мы установили четырех сотрудников, которые, по нашему мнению, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали “пуск” и в результате получали подпись Джо Байдена», — отметил он.
Теперь конгрессмены намерены установить, кто предоставил им такие полномочия. Они также проводят расследование, как именно проходил процесс подписания документов, в том числе, исполнительных указов президента.
Ранее в США рассказали, что Джо Байден терялся по утрам в собственном гардеробе. Американский сенатор Джош Хоули заявил, что считает данные о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти «возмутительными».