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Делегация России прибыла в Стамбул

Российская делегация, которая примет участие в прямых переговорах с Украиной по урегулированию вооруженного конфликта, прибыла в Стамбул, сообщает ТАСС.

Российская делегация, которая примет участие в прямых переговорах с Украиной по урегулированию вооруженного конфликта, прибыла в Стамбул, сообщает ТАСС.

Российскую делегацию, как и в ходе предыдущего раунда переговоров, возглавит помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Первые прямые переговоры между Россией и Украиной за три года также состоялись в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Читайте материал «Стало известно, кто возглавит делегацию Украины в Стамбуле».