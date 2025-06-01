Делегация России прибыла в Стамбул

Российская делегация, которая примет участие в прямых переговорах с Украиной по урегулированию вооруженного конфликта, прибыла в Стамбул, сообщает ТАСС.
Российскую делегацию, как и в ходе предыдущего раунда переговоров, возглавит помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Первые прямые переговоры между Россией и Украиной за три года также состоялись в Стамбуле 16 мая 2025 года.
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