Делегация России прибыла в Стамбул

Российскую делегацию, как и в ходе предыдущего раунда переговоров, возглавит помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.