Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ

Первоначальная версия публикации содержала информацию со ссылкой на украинского чиновника о предупреждении, направленном президенту США, касательно готовящейся атаки. Эта информация, включая ссылку на чиновника, была удалена.
О том, что Белый дом не предупреждали об украинской атаке на РФ, также подтвердил источник CBS News в администрации Трампа.
Ранее Минобороны заявило о попытках Украины атаковать российские аэродромы с использованием FPV-дронов. Под ударом оказались объекты в западных, центральных и восточных регионах страны, а именно в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях. Жертв среди военных и гражданского персонала нет.