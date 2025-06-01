Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ

Ранее Минобороны заявило о попытках Украины атаковать российские аэродромы с использованием FPV-дронов. Под ударом оказались объекты в западных, центральных и восточных регионах страны, а именно в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях. Жертв среди военных и гражданского персонала нет.