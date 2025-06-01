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Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ

Издание Axios скорректировало свою статью, ранее содержавшую информацию о том, что Украина якобы заранее уведомила президента США Дональда Трампа о сегодняшней атаке беспилотников на российские аэродромы. Исправление было внесено спустя несколько часов после первой публикации.

Источник: Life.ru

Первоначальная версия публикации содержала информацию со ссылкой на украинского чиновника о предупреждении, направленном президенту США, касательно готовящейся атаки. Эта информация, включая ссылку на чиновника, была удалена.

О том, что Белый дом не предупреждали об украинской атаке на РФ, также подтвердил источник CBS News в администрации Трампа.

Ранее Минобороны заявило о попытках Украины атаковать российские аэродромы с использованием FPV-дронов. Под ударом оказались объекты в западных, центральных и восточных регионах страны, а именно в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях. Жертв среди военных и гражданского персонала нет.