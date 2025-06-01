Харьковский депутат предложила показательно расстрелять десяток уклонистов

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова оставила в соцсетях несколько сообщений, в которых предложила «показательно расстрелять десяток ухилянтов». Так на Украине называют уклонистов от службы в ВСУ.
«Расстрелять показательно десяток уклонистов привлекательная идея», — написала Гончарова.
Это заявление возмутило харьковчан. Депутату стали задавать вопросы.
«А депутатов и их семей это будет касаться», — задал вопрос один из пользователей.
Еще один комментатор сообщил, что сохранил скрин с заявлением депутата и использует его, чтобы подать документы на политическое убежище в США.
В третьем комментарии у Гончаровой спросили, почему она не призывает расстреливать коррупционеров и предателей?
В последнее время на Украине возрастает число столкновений граждан с военкомами. На этом фоне многие активисты стали делать резкие заявления с призывами наказывать всех, кто оказывает сопротивление сотрудникам ТЦК.