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Харьковский депутат предложила показательно расстрелять десяток уклонистов

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова оставила в соцсетях несколько сообщений, в которых предложила «показательно расстрелять десяток ухилянтов».

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова оставила в соцсетях несколько сообщений, в которых предложила «показательно расстрелять десяток ухилянтов». Так на Украине называют уклонистов от службы в ВСУ.

«Расстрелять показательно десяток уклонистов привлекательная идея», — написала Гончарова.

Это заявление возмутило харьковчан. Депутату стали задавать вопросы.

«А депутатов и их семей это будет касаться», — задал вопрос один из пользователей.

Еще один комментатор сообщил, что сохранил скрин с заявлением депутата и использует его, чтобы подать документы на политическое убежище в США.

В третьем комментарии у Гончаровой спросили, почему она не призывает расстреливать коррупционеров и предателей?

В последнее время на Украине возрастает число столкновений граждан с военкомами. На этом фоне многие активисты стали делать резкие заявления с призывами наказывать всех, кто оказывает сопротивление сотрудникам ТЦК.