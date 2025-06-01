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СМИ: Самолет с российской делегацией на борту приземлился в Стамбуле

Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, отправившаяся в Турцию для участия в переговорах с украинской стороной 2 июня, приземлился в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, отправившаяся в Турцию для участия в переговорах с украинской стороной 2 июня, приземлился в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

— Самолет, на борту которого может находиться делегация РФ, участвующая в переговорах с Украиной, приземлился в воскресенье в Стамбуле, — передает агентство.

Ранее появилась информация о том, что российская делегация вылетела в Стамбул. Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что украинские дипломаты примут участие в консультациях с российской стороной. Лидер киевского режима добавил, что делегацию страны вновь возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Представители Министерства иностранных дел Турции сообщили, что переговоры российской и украинской стороны запланированы на 13:00 2 июня во дворце Чираган.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Киевом подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих переговоров.