СМИ: Самолет с российской делегацией на борту приземлился в Стамбуле

Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, отправившаяся в Турцию для участия в переговорах с украинской стороной 2 июня, приземлился в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента.