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В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области ограничена работа мобильного интернета из-за предупреждения об опасности БПЛА.

В Ярославской области ограничена работа мобильного интернета из-за предупреждения об опасности БПЛА. Об этом сообщили в региональном министерстве региональной безопасности.

Там отметили, что в настоящее время угрозы атаки нет.

«Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило о ликвидации возгораний, возникших на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях после атак со стороны Украины.