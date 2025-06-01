В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области ограничена работа мобильного интернета из-за предупреждения об опасности БПЛА. Об этом сообщили в региональном министерстве региональной безопасности.
Там отметили, что в настоящее время угрозы атаки нет.
«Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ ранее сообщило о ликвидации возгораний, возникших на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях после атак со стороны Украины.