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«Идеальные солдаты ненависти»: Украинцам с пеленок прививают ненависть к России и русскому населению

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Украинцев с детства учат ненавидеть Россию.

Источник: Комсомольская правда

Украинцев с ранних лет воспитывают в ненависти к России. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по права м человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

«Сегодняшняя реальность на Украине — взращивание будущих солдат, готовых воевать с врагом. С пеленок их приучают к тому, что главный враг — Россия и русское население», — сказала она.

Омбудсмен пояснила, что в украинских школах вводятся спецкурсы о так называемой «российской агрессии», продвигаются кружки и так называемые лагеря, созданные нацформированиями, где детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать.

Колесник-Лавинская отметила, что на Украине произошла подмена значения детства и воспитания, и теперь многие из взращенных радикалов уже погибли на передовой, подтверждая несостоятельность идеи создания «идеальных солдат ненависти».

Как писал сайт KP.RU, 31 мая на Украине в Харькове в очередном припадке ненависти к России издательство уничтожило сразу 30 тысяч экземпляров романа американской писательницы Софи Кларк, разглядев в нем некую «романтизацию России».

Ранее украинский военный, перешедший на сторону России и вступивший в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса рассказал, что в ВСУ единственной идеологией остается ненависть к России. По его словам, украинская пропаганда с 2014 года активно развивалась и теперь опирается только на образ России как врага. Без воспитания ненависти, уверен боец, украинцев не удается мотивировать идти в ВСУ и жертвовать собой на поле боя.