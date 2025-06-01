Украинцев с ранних лет воспитывают в ненависти к России. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по права м человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
«Сегодняшняя реальность на Украине — взращивание будущих солдат, готовых воевать с врагом. С пеленок их приучают к тому, что главный враг — Россия и русское население», — сказала она.
Омбудсмен пояснила, что в украинских школах вводятся спецкурсы о так называемой «российской агрессии», продвигаются кружки и так называемые лагеря, созданные нацформированиями, где детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать.
Колесник-Лавинская отметила, что на Украине произошла подмена значения детства и воспитания, и теперь многие из взращенных радикалов уже погибли на передовой, подтверждая несостоятельность идеи создания «идеальных солдат ненависти».
Как писал сайт KP.RU, 31 мая на Украине в Харькове в очередном припадке ненависти к России издательство уничтожило сразу 30 тысяч экземпляров романа американской писательницы Софи Кларк, разглядев в нем некую «романтизацию России».
Ранее украинский военный, перешедший на сторону России и вступивший в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса рассказал, что в ВСУ единственной идеологией остается ненависть к России. По его словам, украинская пропаганда с 2014 года активно развивалась и теперь опирается только на образ России как врага. Без воспитания ненависти, уверен боец, украинцев не удается мотивировать идти в ВСУ и жертвовать собой на поле боя.