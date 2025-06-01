Ранее украинский военный, перешедший на сторону России и вступивший в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса рассказал, что в ВСУ единственной идеологией остается ненависть к России. По его словам, украинская пропаганда с 2014 года активно развивалась и теперь опирается только на образ России как врага. Без воспитания ненависти, уверен боец, украинцев не удается мотивировать идти в ВСУ и жертвовать собой на поле боя.