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Рухнувший мост в Брянской области решили взорвать

Автомобильный мост, обрушившийся ранее на железнодорожный состав в Брянской области, будет взорван, так как не подлежит восстановлению.

Автомобильный мост, обрушившийся ранее на железнодорожный состав в Брянской области, будет взорван, так как не подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Александра Богомаза.

В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов с использованием строительной техники, включая гидромолот и гидроножницы, предоставленные дорожными предприятиями Брянской области.

Губернатор Александр Богомаз находится на месте происшествия и контролирует ход работ.

В результате происшествия пострадали более 70 человек. Известно о семи жертвах.

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