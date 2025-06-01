Рухнувший мост в Брянской области решили взорвать

Автомобильный мост, обрушившийся ранее на железнодорожный состав в Брянской области, будет взорван, так как не подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Александра Богомаза.
В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов с использованием строительной техники, включая гидромолот и гидроножницы, предоставленные дорожными предприятиями Брянской области.
Губернатор Александр Богомаз находится на месте происшествия и контролирует ход работ.
В результате происшествия пострадали более 70 человек. Известно о семи жертвах.
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