«Искандер» сработал точно: Минобороны показало кадры удара по полигону ВСУ под Днепром

Ранее украинская сторона сообщала, что ВС РФ нанесли ракетный удар по учебной части Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 военных, ещё около 60 пострадали. Напомним, после этого удара подал в отставку главком Сухопутных войск Драпатый.