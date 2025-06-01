СМИ обнародовали текст меморандума Украины о прекращении огня

Киев в меморандуме отказывается от нейтрального статуса, открыто указывая на возможность вступления в Евросоюз и НАТО — при условии консенсуса внутри альянса. Предполагается, что численность и размещение украинской армии, а также размещение иностранных войск не будут ограничиваться. Существенный акцент сделан на непризнании утраты территорий, находящихся под контролем России с 2014 года. Линию соприкосновения предлагается использовать лишь как отправную точку в переговорах, а территориальные вопросы выносить на обсуждение уже после полного прекращения огня.