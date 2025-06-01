Мединский: Комментарии по российскому меморандуму по урегулированию будут 2 июня

Помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума России по урегулированию с Украиной будут в понедельник.
«Все завтра подробно расскажем», — сказал помощник президента РФ в эфире телеканала «Россия 1» после прилета в Стамбул для второго раунда переговоров с Украиной, отвечая на вопрос о российском проекте меморандума.
Кроме того, он отметил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум об урегулировании, но реакция на них также поступит 2 июня.
Как писал сайт KP.RU, 26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведется работа над меморандумом, который будет передан Украине 2 июня.
Напомним, 16 мая в ходе первого раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле Украина просила ввести режим прекращения огня на 30 дней. Российская сторона заявила, что подготовит меморандум о своем видении этой ситуации, а также Москва будет готова рассмотреть предложение Киева по этому вопросу.