Мединский: Комментарии по российскому меморандуму по урегулированию будут 2 июня

Напомним, 16 мая в ходе первого раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле Украина просила ввести режим прекращения огня на 30 дней. Российская сторона заявила, что подготовит меморандум о своем видении этой ситуации, а также Москва будет готова рассмотреть предложение Киева по этому вопросу.