Мединский: РФ подробно расскажет о своей позиции по Украине 2 июня

Российская сторона расскажет подобности о своей позиции по урегулированию украинского конфликта 2 июня, сообщил глава переговорной делегации от РФ, помощник президента Владимир Мединский.
«Все завтра подробно расскажем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» после прибытия в Стамбул.
Мединский также сказал, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы могл включить в свой меморандум.
Ранее сообщалось, что делегация представителей от России, участвующая в переговорах по украинскому урегулированию, прибыла в Стамбул. СМИ также опубликовали кадры, на которых Мединский спускается по трапу самолета.