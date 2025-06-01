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Мединский: РФ подробно расскажет о своей позиции по Украине 2 июня

Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона расскажет подобности о своей позиции по урегулированию украинского конфликта 2 июня, сообщил глава переговорной делегации от РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Все завтра подробно расскажем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» после прибытия в Стамбул.

Мединский также сказал, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы могл включить в свой меморандум.

Ранее сообщалось, что делегация представителей от России, участвующая в переговорах по украинскому урегулированию, прибыла в Стамбул. СМИ также опубликовали кадры, на которых Мединский спускается по трапу самолета.