Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский сделал анонс относительно 2 июня

Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ планирует подробно изложить позицию по украинскому регулированию 2 июня.

Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ планирует подробно изложить позицию по украинскому регулированию 2 июня.

«Все завтра подробно расскажем», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия-1».

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая 2025 года. Для участия во втором раунде российская делегация прибыла в том же составе. Помимо Мединского в нее вошли аместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Читайте материал «Делегация России прибыла в Стамбул».