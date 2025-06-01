Мединский сделал анонс относительно 2 июня

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая 2025 года. Для участия во втором раунде российская делегация прибыла в том же составе. Помимо Мединского в нее вошли аместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.