В Госдуме потребовали озвучить данные о терактах Киева в ООН

«Я думаю, что они таким образом пытаются немножко нас напугать и запутать, чтобы мы пошли на попятную по каким-то пунктам. Но у них это не получится, скажем так. Это усугубляет историю, и мы будем, наоборот, настойчиво на своём стоять дальше», — подчеркнула парламентарий.
Как напомнила парламентарий, удары пришлись по Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областям. При этом атаки произошли не на границе, а в глубине страны, что, по мнению Журовой, говорит о внутренней угрозе: кто-то на территории России помогает реализовывать подобные действия за деньги.
Она также подчеркнула, что удары были нанесены накануне переговоров в Стамбуле, а значит — это попытка давления. Журова предложила вынести вопрос на обсуждение в ООН.
Напомним, что серия атак с использованием беспилотников зафиксирована сразу в нескольких регионах России. В Мурманской области очевидцы рассказали, что с трассы запускались дроны-камикадзе прямо из припаркованного грузовика. Похожая картина наблюдалась и в Иркутской области: жители посёлка Средний слышали взрывы и видели клубы дыма, рядом также находилась подозрительная фура. Аналогичный грузовик с дронами был обнаружен в Амурской области.