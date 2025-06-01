В Госдуме потребовали озвучить данные о терактах Киева в ООН

«Я думаю, что они таким образом пытаются немножко нас напугать и запутать, чтобы мы пошли на попятную по каким-то пунктам. Но у них это не получится, скажем так. Это усугубляет историю, и мы будем, наоборот, настойчиво на своём стоять дальше», — подчеркнула парламентарий.